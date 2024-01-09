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Шойгу объявил об оснащении ВС России оружием на новых физических принципах

14:00
  • вторник
  • 09 января 2024

Также поддерживается на самом высоком уровне боеготовность ядерной триады

Российская наука и промышленность и в 2024 году продолжит оснащать армию и флот самым современным вооружением. Речь идет, в частности, об оружии, основанном на технологиях искусственного интеллекта, а также на новых физических принципах, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС России. Министр напомнил участникам встречи о задачах, которые поставил перед ними Верховный Главнокомандующий - с учетом характера военных угроз и военно-политических рисков.

Одна из ключевых целей, подчеркнул министр, – поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады. Это обеспечивает стратегический баланс в мире.

Глава Минобороны отметил, что ведомство также сосредоточит усилия на всестороннем снабжении войск, участвующих в СВО. Будут наращиваться поставки наиболее востребованных образцов - в частности, беспилотных летательных аппаратов.

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