В Тюмени толпа избила участника СВО

Военный сделал замечание

Тюменская полиция проверяет данные об избиении участника специальной военной операции.

Инцидент произошел на улице Малышева в Тюмени. Группа молодых людей шумела и хамила прохожим. По словам супруги, пострадавшего, ее муж сделал им замечание. В результате его избили толпой.

"Муж без сознания находился на улице, они вели себя просто как звери", - подчеркнула жена.

Мужчина получил травмы средней степени тяжести, его положили в больницу, где наложили несколько швов.

В настоящий момент устанавливаются участники конфликта, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

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