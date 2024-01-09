В Тюмени толпа избила участника СВО

Военный сделал замечание
Тюменская полиция проверяет данные об избиении участника специальной военной операции.
Инцидент произошел на улице Малышева в Тюмени. Группа молодых людей шумела и хамила прохожим. По словам супруги, пострадавшего, ее муж сделал им замечание. В результате его избили толпой.
"Муж без сознания находился на улице, они вели себя просто как звери", - подчеркнула жена.
Мужчина получил травмы средней степени тяжести, его положили в больницу, где наложили несколько швов.
В настоящий момент устанавливаются участники конфликта, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"