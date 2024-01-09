Чиновник Минобороны Украины купил теще 50 земельных участков

Себе Козловский приобрел всего одну квартиру в Киеве

Сорок семь земельных участков приобрел чиновник министерства обороны Украины Александр Козловский. Его подозревают в организации семейного подряда на поставках для ВСУ. По итогам досудебного расследования, наделы Козловского расположены на территории Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской и Полтавской областей.

Право собственности на участки оформлено на тещу и тестя чиновника. В личном владении логиста Минобороны Украины – только квартира в Киеве площадью 158 квадратных метров и внедорожник Toyota Corolla Cross Hybrid, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на украинское издание "Наші гроші".

Как установил Центр противодействия коррупции Украины, что Козловский присвоил 170 миллионов гривен. Чиновник переводил деньги на счета фирм жены, тещи и тестя. Часть средств Козловский снял наличными в банкоматах.

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