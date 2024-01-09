ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чиновник Минобороны Украины купил теще 50 земельных участков

14:43
  • вторник
  • 09 января 2024

Себе Козловский приобрел всего одну квартиру в Киеве

Сорок семь земельных участков приобрел чиновник министерства обороны Украины Александр Козловский. Его подозревают в организации семейного подряда на поставках для ВСУ. По итогам досудебного расследования, наделы Козловского расположены на территории Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской и Полтавской областей.

В Минобороны Украины признали хищения на миллиарды гривен
В США нет согласия по финансированию проигрывающей Украины

Право собственности на участки оформлено на тещу и тестя чиновника. В личном владении логиста Минобороны Украины – только квартира в Киеве площадью 158 квадратных метров и внедорожник Toyota Corolla Cross Hybrid, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на украинское издание "Наші гроші".

Как установил Центр противодействия коррупции Украины, что Козловский присвоил 170 миллионов гривен. Чиновник переводил деньги на счета фирм жены, тещи и тестя. Часть средств Козловский снял наличными в банкоматах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание Минобороны Украины
Здание Минобороны Украины
Украина
Украина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.