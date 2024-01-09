В США продолжается секс-скандал с участием американской и британской элит

В запутанной истории разбираются следователи

"Дело Эпштейна" с каждым днем обрастает все более скандальными деталями. Новая порция секретных документов - четвертая по счету - может стать своего рода последним гвоздем в крышку гроба карьеры и репутации сразу нескольких известных людей. Выяснилось, что существуют видеоматериалы, на которых записаны сексуальные утехи с несовершеннолетними. В качестве доказательств приводится электронная переписка одной из жертв по имени Сара Рэнсом с журналистом издания The New York Post.

"В этих письмах Сара говорит, что Эпштейн записывал секс принца Эндрю, сэра Ричарда Брэнсона и бывшего президента США Билла Клинтона с девочками и молодыми женщинами. При этом ранее и принц Эндрю, и Билл Клинтон, давая показания по делу Джеффри Эпштейна, отрицали подобные факты", - сообщает Sky News.

Если верить документам, Билл Клинтон больше 30 раз бывал на борту частного самолёта Эпштейна. Сам Джеффри рассказывал, что экс-президент очень любил общество несовершеннолетних - по данным расследования, на скандальных вечеринках самой младшей жертве было всего 14.

Слухи о видеоматериалах с сексуальными утехами известных друзей Эпштейна ходили давно. Это подтверждала Сара Рэнсом, однако в 2019-м она резко сменила показания и заявила, что история с пленками выдумана от начала и до конца. Как Сара признается позже, сделано это было для того, чтобы обезопасить себя и свою семью. Теперь же Рэнсом готова подтвердить свои слова и под присягой.

Все опубликованные накануне 17 новых документов ранее были засекречены. Рассматривались они исключительно в рамках судебного процесса 2015 года, обвиняемой в котором была близкая подруга Джеффри Эпштейна Гислен Максвелл - тоже фигурантка дела педофилов. И вот фото стали достоянием общественности - на снимках изображены полураздетые девушки. Декорации - та самая вилла Джеффри Эпштейна. В кадре мелькает сама Гислен Максвелл, а также личный пилот финансиста Надя Марсинко - ее уже давно обвиняют в том, что она, помимо основной деятельности, поставляла боссу несовершеннолетних девочек. Есть на фото и сама Сара Рэнсом.

Все имена знаменитостей, которые когда-либо посещали тропическое поместье Эпштейна и, возможно, были соучастниками вечеринок - указаны на официальной странице суда, ведущего дело. В первые часы публикации сайт рухнул, что привело к взрыву новой волны конспирологических теорий - мол списки намеренно подтирают в интересах некоторых лиц.

"Громкие имена: Билл Клинтон, Дональд Трамп, Дэвид Копперфильд, Майкл Джексон, Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт... Есть фотографии этих людей в частном самолёте Эпштейна и на его вечеринках. Но сейчас главное понять - а если все не ограничивалось просто посещением его дома? Речь идет о растлении маленьких детей! Вы были там? Вы видели это? Так расскажите! Вот что имеет значение", - говорит Крис Куомо, ведущий News Nation.

Один из самых близких друзей Джеффри Эпштейна, обвиняемый в участии в оргиях - член британской королевской семьи принц Эндрю - после публикации новой порции подробностей громкого дела, заперся у себя дома. Никаких комментариев не дает. После обвинений в сексуальном насилии он был оперативно исключен из претендентов на британскую корону и лишен всех титулов. Впрочем, это, очевидно, не конец истории. В общей сложности документы, включая материалы, которые еще предстоит раскрыть, могут включать около 200 имен именитых гостей. И раскрытие некоторых личностей, очевидно, спровоцирует в США большой политический скандал.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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