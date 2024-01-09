Юрия Соломина выписали из больницы после инсульта

Артист "рвется в театр"

Художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина выписали из больницы. Об этом во вторник, 9 января, рассказала директор учреждения Тамара Михайлова.

Михайлова подтвердила информацию о том, что Соломин выписан в связи с выздоровлением, а также рассказала, что он "рвется в театр", сообщает ТАСС.

О госпитализации Соломина после инсульта стало известно в начале ноября 2023 года. В ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что у худрука Малого театра парализована левая сторона тела после инсульта, однако оказалось, что эти слухи не соответствуют действительности.

Источники также утверждали, будто у Соломина на фоне нарушения кровообращения головного мозга проявились признаки деменции, однако и эта информация не нашла подтверждения.

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