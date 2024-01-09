Польский генерал признал неспособность НАТО противостоять России

Путин знает, что Запад ничего не может сделать

Западные страны за два года украинского конфликта так и не смогли выработать стратегию противостояния России. Российский президент Владимир Путин знает, что Запад ничего не может сделать, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Скшипчак заявил, что сейчас наблюдается худший из возможных сценариев для сражающихся на фронте украинских войск. Ясно, что НАТО и Европейский союз не могут противостоять России, приводит слова генерала издание Rzeczpospolita.

Польский генерал подчеркивает, что неспособность Запада поменять ситуацию наибольшим образом устраивает российского лидера Владимира Путина – у него нет особых проблем. Похожим образом оценил ранее ситуацию и французский политолог Брюно Тетре. Он уверен, что Украина к апрелю 2024 года окончательно потеряет выход к Черному морю - Одесса и Харьков перейдут под контроль России.

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