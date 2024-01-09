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Польский генерал признал неспособность НАТО противостоять России

15:20
  • вторник
  • 09 января 2024

Путин знает, что Запад ничего не может сделать

Западные страны за два года украинского конфликта так и не смогли выработать стратегию противостояния России. Российский президент Владимир Путин знает, что Запад ничего не может сделать, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак.

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Скшипчак заявил, что сейчас наблюдается худший из возможных сценариев для сражающихся на фронте украинских войск. Ясно, что НАТО и Европейский союз не могут противостоять России, приводит слова генерала издание Rzeczpospolita.

Польский генерал подчеркивает, что неспособность Запада поменять ситуацию наибольшим образом устраивает российского лидера Владимира Путина – у него нет особых проблем. Похожим образом оценил ранее ситуацию и французский политолог Брюно Тетре. Он уверен, что Украина к апрелю 2024 года окончательно потеряет выход к Черному морю - Одесса и Харьков перейдут под контроль России.

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