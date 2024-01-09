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Система ПВО сработала в Курске

15:40
  • вторник
  • 09 января 2024

Об этом рассказал глава региона

В небе над Курском сработала система противовоздушной обороны. Об этом во вторник, 9 января, рассказал глава Курской области Роман Старовойт.
Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле

В своем Telegram-канале политик призвал жителей региона сохранять спокойствие.

В Министерстве обороны уточнили, что около 15:00 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории России с применением беспилотника самолетного типа.

При этом российская система ПВО ликвидировала четыре украинских БПЛА над территорией Курской области. Еще два таких аппарата были сбиты над Орловской областью.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что регионы Центрального федерального округа усилили противовоздушную оборону. Данная мера предпринята в связи с обострением угроз со стороны Украины и усилением диверсионной активности киевского режима.

Президент России Владимир Путин отмечал, что есть пространство для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны. Глава государства, комментируя инцидент с беспилотниками в Москве, рассказал, что система сработала эффективно, но работа по усовершенствованию системы ПВО будет продолжаться.

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