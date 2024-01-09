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Финляндия продлит закрытие КПП на границе с Россией

15:59
  • вторник
  • 09 января 2024

Пока оно действует до 14 января

Финляндия продлит закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией после 14 января. Такое заявление сделала во вторник, 9 января, финский министр внутренних дел Мари Рантанен.
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Как заявила министр, 14 января Финляндия не собирается разблокировать эти КПП.

При этом Рантанен уточнила, что окончательное решение по этому вопросу будет озвучено в четверг, 11 января, сообщает РБК.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что западные государства вступили в "новую холодную войну" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве.

При этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил, что в случае военной эскалации между Россией и Североатлантическим альянсом пострадает в первую очередь именно Финляндия.

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