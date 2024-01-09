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ВСУ потеряли более 200 боевиков под Купянском и Красным Лиманом

15:51
  • вторник
  • 09 января 2024

Уничтожен склад боеприпасов

Подразделения "Западной" группировки ВС России, взаимодействуя с артиллерией и авиацией, нанесли поражение частям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Песчаное Харьковской области. Итоги суток подвели в российском Минобороны.

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Как сообщили в ведомстве, потери противника составили до 30 военнослужащих. Кроме того, в районе Веселого в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады украинской теробороны.

А подразделения группировки войск "Центр" на краснолиманском направлении нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торского и Серебрянского лесничества. Уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ. Общи е потери противника на купянском и краснолиманском направлениях составили около 220 боевиков.

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