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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась более чем на 51%

16:17
  • вторник
  • 09 января 2024

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре

Эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной и управляемой, за неделю отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 51,4%. Об этом во вторник, 9 января, рассказали в Роспотребнадзоре.
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Как сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора, продолжает снижаться и показатель заболеваемости коронавирусом. По итогам первой недели 2024 года в стране зарегистрировано около 24 тысяч случаев COVID-19, что на 56% ниже, чем неделей ранее.

В конце декабря 2023 года Роспотребнадзор предупредил, что в Россию пришла вторая волна заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Глава ведомства Анна Попова уточнила, что первая волна прошла в середине сентября и была наиболее высокой — за медицинской помощью еженедельно обращались 1,3 миллиона человек.

Наиболее эффективным средством защиты от гриппа остается вакцинация, которая даже в случае заболевания помогает легче перенести инфекцию. Россиянам также напоминают о важности других профилактических мероприятий в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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