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В России запретили продавать детям мороженое с алкоголем

16:39
  • вторник
  • 09 января 2024

Оно приравнено к спиртному

Алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков. Это следует из распоряжения правительства России, опубликованного во вторник, 9 января.

Документ исключает алкогольное мороженое и содержащие спирт взбитые замороженные десерты из списка исключений, на которые прежде не распространялись правила продажи алкогольной продукции, сообщает ТАСС.

Запретят продавать детям также шербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед, если в них содержится алкоголь.

В декабре 2023 года кабмин утвердил Концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Согласно документу, в ближайшие семь лет власти планируют сократить потребление алкоголя на один литр – с девяти до восьми литров на каждого жителя России в год.

До того президент России Владимир Путин отмечал, что в сфере борьбы с алкоголизмом "нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее, но что нужно точно совершенно делать, и практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные".

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