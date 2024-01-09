В США у "Боинга" после взлета оторвалась дверь: что известно о происшествии

Обнародованы предварительные результаты расследования

При взлете у Boeing 737 MAX9 отвалилась дверь. Ее искали несколько суток и обнаружили в Портленде. На заднем дворе у местного жителя. К тому моменту видео из салона "Боинга", который потерял эту "сверкающую штуку" уже было в топе мировых информагентств. А пассажиры злополучного рейса раздавали интервью, рассказывая о том ужасе, который им пришлось пережить: "Мы только только набрали высоту, и нам объявили: вы можете отстегнуть ремни и включить свои гаджеты. И через пару минут после того, как они сделали это объявление, мы все услышали, что раздался громкий взрыв и в самолет ворвался вихрь. И это просто безумие, потому что такого не должно было случиться".

Самолет, принадлежавший авиакомпании Alaska Airlines, был абсолютно новым. Перед вылетом прошел необходимую подготовку. Но, как выясняется, проблема была в производственном браке. Предварительное расследование показало, что болты, удерживающие дверь аварийного выхода, не были затянуты - либо же их не было вовсе.

"Все 12 упоров разъединились, что позволило двери оторваться от фюзеляжа. Мы обнаружили, что обе направляющие были сломаны. Мы еще не определили, были ли на месте четыре болта, которые удерживают дверь от вертикального смещения. Это будет ясно, когда мы доставим деталь в лабораторию", - сообщил Клинт Крукшенкс, следователь Национального управления безопасности транспорта США.

Не дожидаясь результатов, авиакомпании по всему миру решили приостановить полеты самолетов Boeing 737 MAX9. Тем более, что данный инцидент стал далеко не первым для этой модели. В октябре 2018-го предыдущая восьмая модификация этого новейшего американского лайнера разбилась у берегов Индонезии. Спустя пять месяцев авиакатастрофа произошла в Эфиопии. Затем корпорация приостановила выпуск Boeing 737 MAX. Однако при Байдене после определенных доработок, пишут западные СМИ, а также пожертвований со стороны самолетостроителя на предвыборную компанию действующего президента США производство возобновилось. Наладить его должным образом, судя по всему, так и не смогли. Во всяком случае результаты уже проведенных проверок для "Боинга" оказались крайне печальны.

"Мало того, что у нас были авиакатастрофы в Индонезии и Эфиопии с этим самолетом. Совсем недавно специалисты обнаружили незакрепленные гайки на рулевых тягах и болтах, которые удерживают элементы управления штурвалом", - рассказал Алан Дил, бывший следователь Национального управления безопасности транспорта США по расследованию авиакатастроф.

Наличие этой неисправности, которая способна привести к реальной катастрофе, признавали и в самом "Боинге". Прямо перед Новым годом концерн разослал письма в авиакомпании с просьбой проверить систему управления лайнеров MAX9. В частности, о том, что на рулевой тяге может быть ослаблен один из болтов. Теперь вот обнаружились проблемы с дверью запасного выхода, что лишний раз подтвердило, насколько данная модель самолета ещё "сырая".

В итоге репутация Boeing в очередной раз подмочена, акции корпорации ушли в пике. На радость конкурентам из Airbus. В России данный вид "Боингов" не используется, мы сейчас разрабатываем свой среднемагистральный самолет МС-21, который уже проходит испытания. И именно он придет на смену иностранным моделям.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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