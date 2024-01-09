Ростовская и Новгородская области приходят в себя после снегопадов

В Магадане столбики термометров опустились до минус 50

Движение на скоростной трассе М-11 "Нева" удалось восстановить только сегодня. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием шестидесяти шести машин возбуждено уголовное дело. Сообщается, что 70-тилетний водитель автомобиля "Черри" не справился с управлением и врезался в ограждение. Следователи установили, что на задней оси его автомобиля были установлены шины, не соответствующие дорожным условиям. Шел снег: из-за плохой видимости другие водители не успели вовремя среагировать и затормозить. Произошёл каскад аварий. Пострадали 19 человек - из них пятеро детей. Еще четыре погибли, в том числе муж с женой и их девятимесячный ребёнок.

"Водитель автомобиля "Хонда", пытаясь уйти от столкновения, также совершил наезд на металлическое ограждение. Водитель и его супруга покинули автомобиль, вышли на проезжую часть, где стали жертвами ДТП. В машине находились двое детей 2021 и 2023 года рождения. Один их них погиб", - сообщила Анастасия Ибрагимова, заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новгородской области.

Из-за сильного снегопада на другой федеральной трассе М-4 был огромный затор в Ростовской области. Спасателям пришлось устанавливать четыре мобильных пункта обогрева. А в городе Звереве на базе местных соцобъектов открыли пункты временного размещения. Сегодня последствия снегопада были ликвидированы, однако сотрудники МЧС пока продолжают нести дежурство на магистрали.

Не снег, а мороз чуть было не сорвал первый рабочий день в году в Магадане. В регионе минус 50. Это ниже климатической нормы. Автомобили в большинстве не заводились. Предприниматели, отогревающие двигатели с помощью тепловых пушек, оказались нарасхват.

Сильный мороз даже для этого северного региона принес антициклон из Якутии. В школах по всей области - свободное посещение. Жителей просят оставаться дома, но на случай вынужденной поездки в МЧС выпустили рекомендации: "Нужно подготавливать автомобили. Ехать не менее двух машин. Чтобы можно было спасти друг друга. Брать с собой тросы, топлива запас. И теплые вещи".

В Алтайском заповеднике на берегу Телецкого озера зимой бывает тихо очень редко. Это уникальное место: прибой шумит практически круглогодично. А сейчас добавился очень сильный ветер. После каждого удара волны капли мгновенно замерзают, покрывая деревья и кустарники ледяной глазурью. За несколько пасмурных дней на берегах выросли парки причудливых ледяных скульптур.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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