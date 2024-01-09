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G7 и страны "глобального Юга" обсудили с Киевом возможность переговоров с Москвой

16:56
  • вторник
  • 09 января 2024

Тайная встреча состоялась 16 декабря в Эр-Рияде

Представители государств — членов "Большой семерки" (G7) и некоторых стран "глобального Юга" в декабре провели в Эр-Рияде тайную встречу с представителями Украины для обсуждения возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом рассказали информированные источники Bloomberg.
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По словам собеседников агентства, в секретной встрече участвовали Саудовская Аравия, Индия и Турция. При этом подчеркивается, что Китай, Бразилия и ОАЭ не отправили на нее своих представителей.

Украина и ее союзники по G7 продолжают сопротивляться призывам стран "глобального Юга" напрямую взаимодействовать с Россией, рассказали источники. Достичь ощутимых сдвигов не удалось.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что участников пресловутой тайной встречи пытались заставить "подписаться под "формулой мира" Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения".

Дипломат также подчеркивал, что украинские власти "мыслят категориями войны и к весьма агрессивной риторике", а воли к миру у киевского режима нет.

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