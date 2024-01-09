Вскрылись планы Киева провести операцию в Крыму в 2022 году

Об этом стало известно из книги журналиста WSJ Ярослава Трофимова

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный намеревался в 2022 году провести "дерзкое контрнаступление" для изоляции российских сил в Крыму. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста The Wall Street Journal Ярослава Трофимова.

Издание отмечает, что "был план прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый "сухопутный мост", чтобы изолировать российские силы в Крыму".

Однако во время обсуждения военных планов Украиной и Соединенными Штатами американские чиновники с осторожностью отнеслись к предложениям из Киева, поскольку "у них не было обученного персонала и оборудования, чтобы отправиться на юг".

Ранее официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что высказывания начальника ГУР Кирилла Буланова о насильственном "возвращении" полуострова Крым в состав Украины – это "инструмент влияния". По утверждению чиновника, ВСУ совершают атаки на полуостров по прямому указанию западных партнеров.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что Украина потеряет Одессу и Харьков еще до завершения российской спецоперации. По его словам, Запад все чаще дает понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придется забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков.

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