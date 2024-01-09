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В России утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2024 год

17:43
  • вторник
  • 09 января 2024

При этом учли предложения граждан и регионов

В России утверждено расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля. Об этом во вторник, 9 января, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
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В ведомстве уточнили, что досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной период – с 23 мая по 1 июля, дополнительный период – с 4 по 23 сентября.

Наряду с этим было утверждено расписание Основного государственного экзамена (ОГЭ), оно разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября), сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не планирует увеличивать число обязательных предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые необходимо успешно сдать для получения аттестата об общем образовании. Руководитель ведомства Анзор Музаев подчеркивал, что помимо русского языка и математики вводить обязательные предметы не планируется.

Также в ведомстве рассказали, что пока нет планов переводить сдачу ЕГЭ в электронный формат. В ближайшие пять-десять лет сдавать экзамены в онлайн-формате российские школьники не будут.

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