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Собянин рассказал о наградах и рекордах московского метро в 2023 году

17:31
  • вторник
  • 09 января 2024

Станция "Пыхтино" Солнцевской линии получила международную архитектурную премию "Золотой Трезини - 2023"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в 2023 году Московский метрополитен и его строители получили более 10 национальных и международных наград.

Так, проект "Инклюзивность в Московском метрополитене" стал лауреатом "Первой Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город", а станция "Пыхтино" Солнцевской линии получила международную архитектурную премию "Золотой Трезини - 2023".

Внушительное число призов собрала и Большая кольцевая линия метро. В частности, она стала проектом года в городском конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства", попала в Книгу рекордов России за самые протяженные двухпутные тоннели метро, победила в Национальной премии "Формула движения" как "Лучший инфраструктурный проект регионального значения".

Во вторник Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро - "Аминьевское". Составы здесь будут ремонтировать, мыть и даже дезинфицировать. Комфортные условия были созданы и для персонала. 

Ранее мэр сообщил, что в 2024-м будет завершено строительство нового московского городского вокзала "Митьково" МЦД-3 и реконструирована станция "Щербинка" МЦД-2. Еще должен заработать новый вестибюль на Белорусском вокзале, а на станции "Тестовская" МЦД-4 построят вестибюль с выходом к Москва-Сити.

2023 год стал одним из самых результативных для московского метростроения - была замкнута Большая кольцевая линия, каждый рабочий день самым протяженным в мире метрокольцом пользуются более 1,3 миллиона пассажиров. В 2025 году их число должно вырасти вдвое.

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