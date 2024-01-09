Путин пообщался с девочкой, мечту которой исполнил в рамках "Елки желаний"

Кристина из Южно-Сахалинска хотела побывать на Байкале

Во вторник Владимир Путин пообщался с 8-летней Кристиной Син, мечту которой президент исполнил в рамках акции "Елка желаний". Девочка из Южно-Сахалинска хотела побывать на Байкале и на истоке реки Ангара, передает РИА Новости.

Кристина рассказала главе государства, что ей все очень понравилось. Ей даже удалось погрузиться на дно Байкала. Правда, виртуально.

Путин пожелал собеседнице успехов в учебе и спорте в наступившем году.

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