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Украинский БПЛА сбит в Брянской области

17:59
  • вторник
  • 09 января 2024

Жертв нет

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом во вторник, 9 января, рассказали власти региона.
Силы ПВО России перехватили 39 беспилотников ВСУ

Как написал в своем Telegram-канале глава области Александр Богомаз, беспилотник самолетного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и материального ущерба нет.

В Министерстве обороны подтвердили, что украинский беспилотный летательный аппарат был ликвидирован над территорией Брянской области.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последнее время устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

При этом киевский режим уверяет, что его действия носят исключительно оборонительный характер. Однако украинские военные продолжают постоянные попытки ударить по российской территории, в том числе с применением БПЛА.

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