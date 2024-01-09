Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России

Ранее эксперты ожидали сокращения показателя

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в октябре 1,6%. При этом в июне эксперты ВБ прогнозировали российской экономике спад.

В январском докладе Всемирного банка, посвященном перспективам развития мировой экономики, говорится, что в 2024 году ВВП России вырастет на 1,3%, а в 2025 году показатель может увеличиться на 0,9%.

Аналитики объясняют ожидаемое замедление экономического роста тем, что "ужесточение политики ЦБ России, вероятно, будет способствовать ослаблению внутреннего спроса", сообщает "Интерфакс".

Федеральное казначейство сообщало, что бюджет в январе-октябре 2023 года был исполнен с дефицитом в размере 1,05 триллиона рублей, хотя более ранняя оценка Министерства финансов составляла 1,235 триллиона рублей, или 0,7% ВВП.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что запас прочности у российской экономики достаточен, чтобы идти вперед. В частности, ВВП по результатам 2023 года вырастет на 3,5%, то есть падение 2022 года отыграно и уже сделан шаг вперед.

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