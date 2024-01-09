Кабмин выделит около 8 млрд рублей на поддержку аграриев

Об этом рассказал Михаил Мишустин

Правительство России выделит в 2024 году порядка 8 миллиардов рублей на поддержку аграриев. Об этом во вторник, 9 января, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что федеральное правительство уточнило порядок предоставления этих средств.

Отныне сельскохозяйственный грант можно будет взять, в числе прочего, на приобретение саженцев и ягодных культур, сообщает ТАСС.

В декабре 2023 года сообщалось, что российский кабмин выделил еще 10 миллиардов рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. В приоритетном порядке помощь получат аграрии, доходы которых ниже среднероссийских.

Президент России Владимир Путин, поздравляя российских аграриев с их профессиональным праздников, заявил, что сельское хозяйство является локомотивом национальной экономики.

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