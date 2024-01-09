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Расходы на нацпроекты в 2024 году превысят 3 трлн рублей

18:59
  • вторник
  • 09 января 2024

Реализация проектов продолжается

В 2024 году планируется выделить из средств федерального бюджета 3,008 триллиона рублей на реализацию национальных проектов. Об этом во вторник, 9 января, рассказали в пресс-службе Министерства финансов России.

Больше всего денег запланировано на проекты "Демография" (890 миллиардов рублей), "Безопасные качественные дороги" (621,4 миллиарда рублей), "Здравоохранение" (283,8 миллиарда рублей), "Образование" (237,2 миллиарда рублей), сообщает ТАСС.

Выполнение национальных проектов называли в администрации президента России абсолютным приоритетом властей государства. При этом подчеркивалось, что "эффективность выполнения правительство демонстрирует очень высокую".

Профильным ведомствам в конце декабря 2023 года было поручено разработать предложения по актуализации действующих национальных проектов для дальнейшего их выполнения в 2025–2030 годах.

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