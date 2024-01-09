МЧС предупредило москвичей о предстоящем сильном снегопаде

Распространено экстренное предупреждение

Столичный главк МЧС России предупреждает жителей Москвы о предстоящем сильном снеге. Соответствующее экстренное предупреждение было распространено во вторник, 9 января.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19:00 мск 9 января до 06:00 мск 10 января в Москве прогнозируется снег, местами сильный.

С учетом этого водителей просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, автомобили рекомендуют парковать вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, сообщает ТАСС.

В Москве лишь только начали отступать аномальные морозы, которые стали серьезным испытанием для ресурсоснабжающих организаций. Однако московские энергетики справились с разгулом стихии благодаря заблаговременной подготовке электрооборудования и техники к прохождению сильных холодов.

В столицу пришло потепление, но надеяться на комфортную погоду не стоит. Жителей мегаполиса ждут снегопады, метели и температурные качели. Возможны резкие колебания в пределах десяти градусов.

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