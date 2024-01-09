В Госдуме назвали сроки закрепления статуса многодетных семей

Сделать это на федеральном уровне потребовал президент

Единый статус многодетных семей на федеральном уровне может быть закреплен в весеннюю сессию Государственной думы. Об этом во вторник, 9 января, рассказала первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

Парламентарий выразила мнение, что в решении этого вопроса "все будет достаточно оперативно", при этом формат документа пока точно неизвестен — "это может быть и постановление правительства, и указ президента", сообщает РИА Новости.

Подробности — это уже то, что получим сейчас в рабочей группе по Году семьи. Что из огромного количества предложений у нас в результате войдет, будем сейчас обсуждать.

В России реализуется целый комплекс мер поддержки материнства и детства, особое внимание уделяется многодетным семьям. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей вносит программа материнского капитала.

В качестве дополнительной меры поддержки спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над тем, чтобы можно освободить многодетные семьи от уплаты налога на доходы физических лиц, поскольку "они работают, они трудятся".

Глава кабмина Михаил Мишустин, рассказывая в октябре о федеральном бюджете на следующую трехлетку, подчеркнул, что в нем будет уделено особое внимание поддержке семей с детьми. Существенные средства пойдут на материнский капитал, субсидирование процентных ставок по ипотеке и единовременные выплаты многодетным родителям на ее частичное погашение, на единое пособие для беременных женщин и родителей, которые воспитывают ребят до 17 лет.

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