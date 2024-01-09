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Власти Севастополя назвали фейком объявления с призывами покинуть город

20:02
  • вторник
  • 09 января 2024

Нужно доверять информации только из проверенных источников

Распространяемые в интернете объявления с призывами к жителям Севастополя спешно покинуть город являются фейком. Об этом во вторник, 9 января, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "укропропагандисты от аккаунтов обычных севастопольцев рассылают по популярным городским пабликам фотографии объявлений, якобы появившихся на городских остановках".

Объявления украшены гербом Севастополя, что должно натолкнуть людей на мысль о том, что это официальная информация. На картинке написано, что ожидаются массовые ракетные удары по нашему городу. Всех призывают срочно запастись продуктами, снять наличные деньги и покинуть город в кратчайшие сроки. Конечно же, это ложь! Уже не первый раз ЦИПсО пытаются спровоцировать севастопольцев. Цель врагов — посеять панику, сделать нас уязвимыми.

Развожаев призвал сохранять бдительность, не поддаваться панике и сообщать о появлении подобных фейков в компетентные органы.

Неоднократные попытки киевского режима атаковать Севастополь не могут сломить дух горожан. Во время очередной воздушной тревоги севастопольцы устроили флешмоб, исполнив гимн города-героя.

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