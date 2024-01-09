ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лондон пообещал Киеву поддержку Запада в ближайшие годы

20:26
  • вторник
  • 09 января 2024

От конкретики британские власти воздержались

Великобритания и ее западные союзники готовы годами оказывать помощь Украине и продемонстрируют это России. Заявление такого характера сделал во вторник, 9 января, британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Глава Форин офиса заявил, что Лондон и его партнеры по поддержке киевского режима готовы продемонстрировать российскому лидеру Владимиру Путину, что "его политика выжидания с нами не сработает", сообщает ТАСС.

Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов, готовы оказывать им эту поддержку, поскольку речь идет о главном для нашего поколения вызове. Я не хочу вдаваться в детали по поводу количества снарядов и прочего, но совместный ВВП стран нашей коалиции в 25 раз больше российского, так что для нас не должно быть невозможным существенно нарастить промышленное производство.

Тем временем Соединенные Штаты — прежде главный донор киевского режима — объявили об исчерпании средств на поддержку Украины. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что "президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все".

В Европе проблемы с выделением финансов для Украины связаны с позицией Венгрии, заблокировавшей пакет на 50 миллиардов евро. Однако в германском Министерстве иностранных дел допустили, что ЕС сможет и дальше оказывать необходимую поддержку Украине даже в случае возражений со стороны Будапешта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.