От конкретики британские власти воздержались

Великобритания и ее западные союзники готовы годами оказывать помощь Украине и продемонстрируют это России. Заявление такого характера сделал во вторник, 9 января, британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Глава Форин офиса заявил, что Лондон и его партнеры по поддержке киевского режима готовы продемонстрировать российскому лидеру Владимиру Путину, что "его политика выжидания с нами не сработает", сообщает ТАСС.

Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов, готовы оказывать им эту поддержку, поскольку речь идет о главном для нашего поколения вызове. Я не хочу вдаваться в детали по поводу количества снарядов и прочего, но совместный ВВП стран нашей коалиции в 25 раз больше российского, так что для нас не должно быть невозможным существенно нарастить промышленное производство.

Тем временем Соединенные Штаты — прежде главный донор киевского режима — объявили об исчерпании средств на поддержку Украины. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что "президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все".

В Европе проблемы с выделением финансов для Украины связаны с позицией Венгрии, заблокировавшей пакет на 50 миллиардов евро. Однако в германском Министерстве иностранных дел допустили, что ЕС сможет и дальше оказывать необходимую поддержку Украине даже в случае возражений со стороны Будапешта.

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