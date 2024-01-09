Россия обвинила США в выдаче лицензии на убийство мирных палестинцев

Так российские дипломаты оценили правки, внесенные США в резолюцию СБ ООН

Соединенные Штаты добились корректировки текста резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, в результате фактически выдав "лицензию на убийство" мирных палестинцев. С таким заявлением выступила заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.

Речь идет о замене в документе формулировки о прекращении боевых действий на фразу о создании условий для прекращения боевых действий. Как подчеркнула Евстигнеева, это развязывает израильским военным руки "под предлогом того, что зачистка сектора — это якобы и есть те самые шаги", сообщает ТАСС.

В ход пошли самые грязные инструменты давления и шантажа, которые наши американские коллеги лукаво называют эффективной двусторонней дипломатией. <...> После нескольких дней активного выкручивания рук США добились того, что изначальный замысел проекта был полностью искажен.

Ранее сообщалось, что десятки палестинцев погибли в результате новых ударов израильской армии по сектору Газа. Обстрелам подверглись населенные пункты и лагеря беженцев в центральной и южной частях анклава. В настоящее время основные боевые действия ЦАХАЛ ведет в Хан-Юнисе.

В организации "Врачи без границ" сообщили об ударе израильской армии по убежищу ее сотрудников и членов их семей на юге Газы, в результате которого были ранены четыре человека.

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