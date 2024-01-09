Об этом рассказали в Роскомнадзоре

Сайт Православной церкви Украины заблокирован в России в связи с неоднократным размещением запрещенного контента. Об этом во вторник, 9 января, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что на данном сайте систематически появлялись материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области. Как рассказали в Союзе православных журналистов, рейдеры "по беспределу избивали священников и прихожан: ломали челюсти, отбивали почки и просто калечили".

До того в Закарпатской и Кировоградской областях раскольники из ПЦУ срезали замки и заняли два храма, в том числе применив силу в отношении верующих. Пострадала беременная прихожанка.

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