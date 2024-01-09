ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сайт Православной церкви Украины заблокирован в России

21:24
  • вторник
  • 09 января 2024

Об этом рассказали в Роскомнадзоре

Сайт Православной церкви Украины заблокирован в России в связи с неоднократным размещением запрещенного контента. Об этом во вторник, 9 января, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что на данном сайте систематически появлялись материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области. Как рассказали в Союзе православных журналистов, рейдеры "по беспределу избивали священников и прихожан: ломали челюсти, отбивали почки и просто калечили".

До того в Закарпатской и Кировоградской областях раскольники из ПЦУ срезали замки и заняли два храма, в том числе применив силу в отношении верующих. Пострадала беременная прихожанка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ)
Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.