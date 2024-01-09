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От Верховной рады потребовали оперативно принять закон о мобилизации

21:42
  • вторник
  • 09 января 2024

Администрация Зеленского настаивает на скорейшем принятии поправок

Верховная рада Украины должна максимально быстро принять поправки в законодательство, касающиеся мобилизации. Такое заявление сделал во вторник, 9 января, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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Как отметил Подоляк, к законопроекту во время обсуждения было внесено немало замечаний, с учетом которых получается "абсолютно оптимальный вариант, не идеальный, но оптимальный закон", сообщает РИА Новости.

Парламент должен эти изменения максимально быстро принять, обговорив предварительно, после этого проголосовать в первом чтении, потом дополнительные изменения, и уже во втором чтении <...> Я считаю, нужно ускорить процедуру обсуждения и выходить на определенные решения. И эти решения нужно принимать неотложно.

Пополнение состава ВСУ сталкивается с новыми препятствиями. Глава немецкого Минюста сообщил, что закон не позволит Берлину депортировать на Украину военнообязанных беженцев, хотя именно на принудительное возвращение граждан делает ставку Киев. Конкретно в Германии находится более миллиона украинцев.

На фоне острой нехватки бойцов главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил депутатам Верховной рады самим отправиться на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно.

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