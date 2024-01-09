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Россия и Иран обсудили всеобъемлющее стратегическое партнерство

22:02
  • вторник
  • 09 января 2024

Стороны готовят соответствующий договор

Главы МИД России и Ирана в ходе телефонной беседы обсуждали работу над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом во вторник, 9 января, рассказали в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Политики, согласно сообщению Тегерана, рассмотрели ряд вопросов двусторонних отношений, включая транзит товаров и работу над соглашением о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, сообщает ТАСС.

В пресс-службе российского МИД рассказали о телефонном разговоре руководителя ведомства Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Лавров выразил искренние соболезнования в связи с терактом в Кермане.

Политики обменялись мнениями по ближневосточной и международной проблематике, а также договорились о наращивании политического диалога и практического сотрудничества, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у России и Ирана развиваются отношения, в том числе в области военно-технического сотрудничества. Он отказался комментировать утверждение Вашингтона о том, что Тегеран якобы рассматривает возможность предоставления Москве баллистических ракет для использования в спецоперации на Украине.

Развивается сотрудничество и в сфере энергетики. В октябре вице-премьер Александр Новак сообщал, что "Газпром" в ближайшее время изучит предложение Ирана по созданию газового центра при участии России. Если этот проект действительно имеет потенциал, то Москва, вероятно, примет предложение Тегерана, отмечал политик.

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