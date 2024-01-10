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Российские "Солнцепеки" уничтожают блиндажи с бронетехникой ВСУ

08:27
  • среда
  • 10 января 2024

Контроль поражения целей ведут с помощью беспилотников

Информация о ходе специальной военной операции. Кадры боевой работы экипажей тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" на купянском направлении опубликовало Минобороны.

Высокоточными ударами наши бойцы уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой ВСУ. Стрельбу вели на расстоянии четырех с половиной километров. На корректировку положения пусковой установки наводчикам нужно чуть более минуты. И огненный смерч отправляется в сторону противника.

Контроль поражения целей ведут с помощью беспилотников в режиме реального времени. После выполнения боевого задания расчёт оперативно меняет локацию и готовит машину к выполнению новых задач.

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