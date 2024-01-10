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Российских военных наградили за мужество в зоне СВО

08:28
  • среда
  • 10 января 2024

Старший матрос Арсений Морозов отразил атаку диверсионной группы противника

Информация о подвигах наших военных, удостоенных государственных наград. Знаком отличия ордена Святого Георгия IV степени за мужество и стойкость, проявленные в ходе СВО, награжден регулировщик комендантского батальона Виктор Большаков.

В ходе контрнаступления в районе населенного пункта Работино Виктор под сплошным огнем противника доставлял на передний край обороны наших войск боеприпасы и продовольствие.

Орденом мужества за проявленный героизм и самоотверженность награжден пулеметчик, старший матрос Арсений Морозов. Находясь на боевом дежурстве на переднем крае обороны Запорожского направления, он отразил атаку диверсионной группы противника.

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