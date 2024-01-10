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В Эквадоре продолжается масштабная антитеррористическая операция

08:13
  • среда
  • 10 января 2024

По всей стране - бунты

Масштабная антитеррористическая операция проходит в среду в Эквадоре. В центр столицы стянута военная техника. Беспорядки начались после серии бунтов сразу в нескольких тюрьмах и побега главаря второй по величине банды в стране по кличке Фито.

Во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайного положения на 2 месяца, чтобы взять ситуацию под контроль. В ответ вооруженные банды стали устраивать погромы в разных городах, а в Гуая-киле - это первый по численности населения город - преступники ворвались в студию местного телеканала во время прямого эфира и захватили ведущих в заложники.

Спецназ штурмом взял здание телецентра, удалось освободить людей и задержать 13 участников нападения. Бунты сейчас проходят по всему Эквадору, мародёры грабят магазины, на улицах городов слышны выстрелы.

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Антитеррористическая операция в Эквадоре
Антитеррористическая операция в Эквадоре
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