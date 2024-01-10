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В Германии началась забастовка железнодорожников

08:32
  • среда
  • 10 января 2024

Ранее начали бастовать немецкие фермеры

Крупная забастовка железнодорожников грозит парализовать движение поездов в Германии. В ночь на вторник прекратили работать машинисты товарных поездов, сегодня к ним присоединились коллеги, управляющие пассажирскими составами.

Протестующие требуют повышения заработной платы на более чем 500 евро и сокращения рабочей недели на три часа. Акция, которая продлится до пятницы, согласована с властями, профсоюз предупреждал о забастовке ещё в начале этой недели.

Тогда же начали бастовать и немецкие фермеры – они перекрыли в стране несколько ключевых трасс и пригнали в центр Берлина сельхозтехнику, в том числе с навозом. Недовольство аграриев вызвано отменой льгот.

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Забастовка железнодорожников в Германии
Забастовка железнодорожников в Германии
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