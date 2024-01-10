Российская ПВО сбила украинский дрон под Саратовом

О пострадавших не сообщается

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку террористической атаки киевского режима по объектам на территории России. Как сообщили в Минобороны, украинский дрон засекли в районе Саратова.

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО минувшей ночью был обнаружен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. БПЛА был ликвидирован над территорией Саратовской области.

Накануне ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками Орловскую и Курскую области. В Орле два украинских дрона упали на объекты топливно-энергетического комплекса, возгорание было оперативно локализовано. Позже был сбит еще один БПЛА. Над Курской областью ПВО ликвидировали четыре украинских дрона.

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