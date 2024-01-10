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Киев предупредили о мощном российском ударе по ВСУ

08:39
  • среда
  • 10 января 2024

Обновленное российское оружие назвали "ночным кошмаром"

Обновленное российское вооружение станет большой проблемой для украинской армии, предупреждают эксперты в США. Речь идет о модернизированных ударных беспилотниках "Куб". В материале, опубликованном американским изданием Newsweek, их называют "ночным кошмаром".

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Авторы материала подчеркивают, что даже первоначальная версия "КУБ-БЛА", представленная в 2019 году, обладала некоторыми потрясающими функциями. А обновленная версия, считают эксперты, обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине.

Американское издание ссылается на интервью, которое дал в рождественские дни российским журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников. Он сообщил, что Минобороны России уже получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб" – при этом назвав беспилотник фактически новым изделием.

Авторы статьи в Newsweek сравнивают обновленный аппарат с кувалдой. По их данным, все дело в новой боеголовке: ее начинка - взрывчатое вещество, которое почти в два раза мощнее, чем обычная TNT.

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