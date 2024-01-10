Владимир Путин прибыл на Чукотку

Президент России не раз говорил о желании посетить регион

Президент России отправился в свою первую поездку в 2024 году. Владимир Путин прилетел в Анадырь.

Российский лидер неоднократно говорил о том, что не был на Чукотке. Путин заявлял о желании посетить регион. Осенью минувшего года Путин отметил, что природа региона привлекает туристов, несмотря на суровый климат – и подчеркнул необходимость совершенствования индустрии гостеприимства на Чукотке, напоминает РИА Новости.

Журналисты кремлевского пула отмечают, что сегодня президент России находится всего в 100 километрах от США. От Чукотки до Аляски через Берингов пролив - 80 километров. А от российского острова Ротманова – всего 3 километра

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