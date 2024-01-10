Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Скоро будет достроена Южная рокада

В этом году в Москве построят 94 километра дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. О реализации программы создания нового дорожного каркаса Москвы рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

В ближайшее время будет достроена Южная рокада протяжённостью порядка 40 километров. Она улучшит транспортное обслуживание жителей 24 районов столицы.

Южное направление Московского скоростного диаметра свяжут с трассой М-2 "Крым", а после - с новой магистралью Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Также в этом году завершат масштабную программу реконструкции развязок на МКАД, благодаря которой увеличится пропускная способность юго-восточного и северо-восточного участков. За счёт появления новых дорог улучшится и транспортная ситуация в Троицком и Новомосковском округах столицы.

Накануне Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро - "Аминьевское". За последние 13 лет в рамках программы развития московского метрополитена были построены и реконструированы 12 электродепо.

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