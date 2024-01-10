В Эквадоре в ходе беспорядков погибли 10 человек

Посольство России в Эквадоре не располагает информацией о пострадавших россиянах

Стрельба на улицах, сотни сгоревших автомобилей, грабежи и хаос. В Эквадоре преступные группировки бросили вызов властям и устроили массовый террор. Вооружённые представители мафии нападают на полицейские участки, больницы и университеты. В прямом эфире захватили телеканал. Есть погибшие. Объявлено чрезвычайное положение. Посольство России следит за ситуацией, призывает граждан не выходить на улицы, а тем, кто только планировал посетить Эквадор, рекомендуют отказаться от поездки.

Студия эквадорского телеканала TC. Запись прямого эфира. В студию врываются молодчики с автоматами, дробовиками и гранатами, которые открыто демонстрируют в камеру. Лица преступники скрывают за масками и балаклавами. Ведущий под дулом огнестрельного оружия пытается сохранять спокойствие. Просит телезрителей вызвать полицию. Следом раздаётся стрельба.

Следующие кадры вооружённые захватчики разместили уже в соцсетях. Напуганные сотрудники телеканала кучкой лежат на полу. Ведущий озвучивает заявления террористов.

Помимо государственного телеканала, захвачены как минимум 6 федеральных тюрем. Власть в них полностью перешла под контроль заключённых. В заложники взяты сотни силовиков. По сети распространяются жестокие кадры казней охранников и надзирателей.

Бойня и на улицах эквадорских крупных городов. Вооружённые гранатомётами члены картелей патрулируют районы и стреляют без разбора. Мишени, в основном, полицейские машины и сами силовики.

На одной из станций метро в городе Гуаякиль, в пригороде столицы Кито, одна из банд взяла заложников прямо на станции метро. Другая блокировала торговый центр с посетителями внутри. В стране объявлен режим "внутреннего военного конфликта". На улицах крупных городов развёрнуты армейские подразделения. Всех членов вооружённых банд приказано уничтожить.

"Криминальная структура развязала волну насилия, чтобы запугать народ. Наши вооруженные силы и национальная полиция выполнят обещание защищать страну и народ, даже ценой собственной жизни, если это будет необходимо", - говорит Хайме Вела, главнокомандующий вооружёнными силами Эквадора.

Вооружённые бандиты требуют от правительства отмены режима ЧП, который был введён в Эквадоре в понедельник. Спровоцировала его прокатившаяся по стране в конце прошлой недели волна тюремных бунтов. А в воскресенье из-под стражи сбежали сразу два лидера крупнейших эквадорских группировок. Хосе Адольф Вильямар - известный в преступном мире как "Фито" - возглавлял преступную банду "Лос-Чонерос". И наркобарон Фабрисио Колон Пико по прозвищу "Капитан". Вместе с ним на свободе оказался ещё 31 заключённый. На границу с Эквадором Перу отправляет полицейский спецназ.

Обстановка в Эквадоре далека от спокойной. Как минимум удалось спасти заложников. Порядка 13 человек, задержанных после захвата студии эквадорского телеканала TC Television в Гуаякиле, предстанут перед судом по обвинению в терроризме, сообщили в прокуратуре страны. А мэр Гуякиля заявил, что за день было получено более 1 900 сообщений о преступлениях и беспорядках. По меньшей мере 10 человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь, сообщила нацполиция.

Посольство России в Эквадоре заявило, что не располагает информацией о пострадавших россиянах из-за волны насилия в этой стране, и рекомендовало воздержаться от поездок по ее территории.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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