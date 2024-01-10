Проверять людей в замкнутом пространстве легко

В Одессе мобилизационные облавы уже повсеместно. Но поскольку на улицах индивидуальные противостояния с резервистами все чаще заканчиваются фиаско, больше всего сотрудники ТЦК любят останавливать автобусы и маршрутки. Людей много и сразу. А проверять в замкнутом пространстве легко. Впрочем, и здесь все чаще бравые военкомы получают отпор, причем от женщин.

Оправдания, что в ТЦК служат уже отвоевавшие и проходящие сейчас реабилитацию, действия не возымели - пассажирки дали команду водителю, и автобус тронулся.

В той же Одессе избежать призыва помогают уже и сотрудники фемиды. Не бескорыстно, конечно. Закрыть в нужный момент глаза у одного и судей стоило 2,3 тысячи долларов. А, по версии следствия, скрыться он помог более чем тысяче военнообязанных. И при этом скромностью не страдал. На портрете его облик венчает золотая шевелюра. Впрочем, зарабатывает на Украине каждый по-своему и в разных масштабах. Вот и американский генерал в отставке, экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк решил делать бизнес на Незалежной. В США он будет продвигать интересы украинской компании по переработке титановой руды.

Есть, правда, и еще один момент. Украине катастрофически не хватает снарядов и ракет, а титан - важная их часть. Вот только куда полетят эти снаряды, все чаще задаются вопросом даже в странах НАТО.

"Это терроризм и даже США долго не смогут мириться с ракетными ударами по Белгороду в России и с убийством многих мирных жителей, которые совершали рождественские покупки. Нападения Украины на мирных граждан, проживающих в России, неприемлемы. Это военное преступление и, следовательно, государства, поставляющие для этого ракеты большой дальности, являются соучастниками военного преступления", - заявил Аластер Крук - бывший сотрудник МИД и разведки Великобритании.

В США сейчас, правда, больше думают о другом. Конгресс, отложив все дела, включая помощь Украине, занялся расследованием, что происходило в конце прошлого и начале нового года с министром обороны Ллойдом Остином и почему о его состоянии не были уведомлены ни Белый дом, ни законодатели.

"Госсекретарь Остин продолжает хорошо поправляться и остается в хорошем настроении. Он контактирует со своими старшими сотрудниками, имеет полный доступ к необходимым средствам связи и продолжает следить за повседневной деятельностью министерства обороны по всему миру", - заявил Патрик Райдер, пресс-секретарь министерства обороны США.

После этих слов зал пресс-конференций буквально взорвался. Ведь журналистам уже было известно, что в какой-то момент некие полномочия Остина были переданы его заместителю Кэтлин Хикс, которая в тот момент находилась в отпуске в Коста-Рике. Потом пошли сообщения, что глава Пентагона в порядке и продолжает работать, поэтому Хикс решила продолжать каникулы. А теперь оказывается, что это самое время врачи буквально боролись за жизнь Остина. Вопрос, кто все это время руководил оборонным ведомством США, остается открытым.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"