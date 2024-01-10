Железнодорожное сообщение прервано

Общенациональную забастовку объявили немецкие железнодорожники. Машинисты товарных и пассажирских поездов этой ночью не вышли на работу. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Одновременно в Германии проходят масштабные акции протеста аграриев, чьи фермы оказались на грани банкротства из-за непродуманной политики Берлина - антироссийских санкций и финансовой поддержки киевского режима.

В Германии - масштабный транспортный коллапс. Автомобильные дороги блокируют фермеры. Железнодорожное сообщение прервано из-за масштабной акции протеста сотрудников отрасли. Бастуют машинисты грузовых и пассажирских составов. Они требуют повысить зарплаты почти на 600 евро и сократить продолжительность рабочей недели. 80 процентов поездов дальнего следования этой ночью не вышли из депо.

Но терпение машинистов тоже на исходе. Профсоюз несколько месяцев пытался договориться с работодателями об улучшении условий труда, но переговоры зашли в тупик. Из-за забастовки по всей стране нарушена логистика. Подвозить продукты в магазины теперь сложнее. Впрочем, во многих полки и так пустые. На них теперь красуются надписи: все овощи съели Шольц и Зеленский. Так владельцы супермаркетов и покупатели выражают своё сочувствие протестующим фермерам, недовольным политикой властей. Украине выделают миллиарды евро, а на своих экономят. Аграриям решили урезать налоговые льготы и субсидии.

Согласно последнему опросу, 70 процентов немцев считают забастовку аграриев оправданной. А вот полиция заводит на них уголовные дела за публичное подстрекательство к совершению преступлений и нарушение правил дорожного движения.

Но экономические проблемы не только в сфере сельского хозяйства. Рекордными темпами падает и промышленное производство. По нему тоже ударили антироссийские санкции и спонсирование киевского режима. Отказаться от самоубийственной политики призывает депутат Бундестага Сара Вагенкнехт. На днях она учредила свою партию. Объединение выступает за отмену ограничений против Москвы и скорейшие переговоры для урегулирования украинского конфликта.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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