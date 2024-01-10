Избирательный штаб Путина принял первые партии подписей из всех регионов

Сбор подписных листов продолжается

Избирательный штаб Владимира Путина принял первые партии подписей россиян из всех 89 регионов страны. Сегодня волонтёры доставили документы в поддержку кандидата ещё из 12 областей. В том числе из Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краёв.

При этом сбор подписных листов продолжается, и параллельно идёт работа по подсчёту и проверке бумаг. Ранее в штабе сообщили, что получили уже свыше одного миллиона 300 тысяч подписей.

Выборы президента России, напомним, пройдут весной. 17 марта - основной день, но голосовать можно будет уже с 15 числа.

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