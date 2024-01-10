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Избирательный штаб Путина принял первые партии подписей из всех регионов

11:57
  • среда
  • 10 января 2024

Сбор подписных листов продолжается

Избирательный штаб Владимира Путина принял первые партии подписей россиян из всех 89 регионов страны. Сегодня волонтёры доставили документы в поддержку кандидата ещё из 12 областей. В том числе из Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краёв.

При этом сбор подписных листов продолжается, и параллельно идёт работа по подсчёту и проверке бумаг. Ранее в штабе сообщили, что получили уже свыше одного миллиона 300 тысяч подписей.

Выборы президента России, напомним, пройдут весной. 17 марта - основной день, но голосовать можно будет уже с 15 числа.

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