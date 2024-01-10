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На юге России установилась аномальная погода

11:58
  • среда
  • 10 января 2024

В Краснодаре - ледяной дождь

Сюрприз со знаком минус приготовила погода жителям ряда южных регионов России. Температура на 15 градусов ниже нормы установилась в Крыму, 20-градусные морозы ожидают в Ростовской области, аномально холодно сейчас и на Кубани.

Ледяной дождь прошел в Краснодаре. Дороги в городе превратились в каток. Местные водители к такому испытанию оказались не готовы. Многие автомобилисты здесь круглый год ездят на летней резине. На улицах массовые ДТП. Ситуацию осложняет начавшийся снегопад.

Чтобы не допустить транспортного коллапса, на федеральную трассу М-4 вышла спецтехника. Заметает Урал. В Челябинске дорожное движение оказалось практически парализовано. Пробки рекордные.

Сильная метель в Красноярске. Заложниками непогоды стали пассажиры нескольких авиарейсов. Ну а в столице после продолжительных морозов установилась температура, близкая к норме. Правда, передышка обещает быть недолгой. К выходным синоптики прогнозируют возвращение холодов.

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