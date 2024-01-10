В Омске объявили режим повышенной готовности из-за нашествия косуль

В городе работает горячая линия

В Омске для отлова косуль начали применять сети. Пойманных животных отвозят в лес, чтобы выпустить в естественную среду обитания. Напомним, в городе введён режим повышенной готовности из-за аномального нашествия парнокопытных. Косули бегают по улицам, нанося вред своему здоровью, выходят на проезжую часть и провоцируют ДТП. Волонтёры организовывают кормушки и оказывает помощь раненым косулям.

Сильные эпитеты омичи используют уже несколько недель, чтобы описать чувства, с которыми они относятся к происходящему – город заполонили косули. Бродят в городских скверах.

Стадами бродят по улицам, буквально бросаются под машины на оживлённых перекрёстках и погибают под колёсами. Сибирская косуля животное дикое и пугливое. В условиях города они не находят себе места.

Чтобы животные причиняли себе меньше вреда, омичи стараются сделать город безопаснее. Например, развешивают на заборах вот такие ленточки.

"Косули реагируют на движущиеся объекты. У нас на той стороне, получается, кусты, в которых они прячутся. На этой стороне они воспринимают этот забор как кусты, потому что за ним кусты", - говорит ветеринар-волонтёр Татьяна Пальшина.

Эксперты объясняют нашествие косуль сезонной миграцией животных. А холода, видимо, оставили животных без пищи и вынудили выйти к людям. Они оленям помогают, как могут: вызволяют из заборов, подкармливают – омичи уже знают, что едят косули на ходу, поэтому сено равномерно распределяют между деревьев - выхаживают раненых и сами вывозят в тайгу. Региональные власти ввели режим повышенной готовности.

"Данный режим позволяет в упрощённом порядке привлекать силы и средства различных органов власти, а также в упрощённом порядке приобретать необходимые средства - такие, как корма и ветпрепараты - для обездвиживания животных", - сообщил Сергей Палагута, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области.

В городе работает горячая линия, по которой жители могут сообщить о животном в беде. Сотрудники Минприроды продолжают вылавливать косуль с помощью сетей. Скоро в их арсенале появятся усыпляющие дротики.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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