ФСБ арестовала агента украинских спецслужб в Алтайском крае

Житель Новоалтайска передавал военные сведения террористической организации

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Новоалтайска. Как сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю, подозреваемый заключен под стражу за передачу военных сведений для украинской террористической организации.

По данным следствия, житель Новоалтайска планировал участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. Через интернет он установил контакт с представителем террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Сотрудники ФСБ установили, что злоумышленник собирал сведения о военнослужащих и местах дислокации воинских частей в регионе. Он отправлял данные на электронную почту, которую использовали представители запрещенного объединения, передает ТАСС.

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