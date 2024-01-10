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ВС России поразили инфраструктурные объекты в подконтрольном Киеву Херсоне

09:53
  • среда
  • 10 января 2024

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Объекты критической инфраструктуры в подконтрольном Киеву Херсоне повреждены в результате удара ВС России. О результатах обстрела написал в Telegram глава областной военной администрации Александр Прокудин.

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Сообщается, что под удар российских ракет и дронов попал завод – какой именно, в администрации не уточняют. Также, по данным Прокудина, поражены административное здание, склад и отделение банка.

Воздушная тревога утром 10 января объявлена на всей территории Украины. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, около 9 часов утра сирены завыли в Киеве, а затем и в других крупных украинских городах.

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