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В Казахстане из автобуса эвакуировали 16 замерзающих россиян

10:33
  • среда
  • 10 января 2024

Транспортное средство сломалось на трассе

Автобус с россиянами сломался на трассе на севере Казахстана.

Инцидент произошел на трассе Астана – Петропавловск, россияне ехали из Екатеринбурга в Караганду. Утром 10 января проезжающие мимо патрульные заметили автобус с российскими номерами, стоящий на обочине. В салоне находились 16 человек.

"В салоне автобуса мерзли 16 человек, один из них 6-летний ребенок. Его сразу перенесли в служебную автомашину полицейских, чтобы он смог согреться", - рассказали в МВД Казахстана.

В дальнейшем пассажиров отвезли в ближайший пункт обогрева, а сломавшийся автобус отбуксировали на ремонт, передает РИА Новости.

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