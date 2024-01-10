Стало известно о планах Германии рассорить Армению с Россией

У Берлина свои цели

Германия пытается втянуть Армению в антироссийскую политику Запада.

Как стало известно источнику РИА Новости, немцы заинтересованы в выводе российских пограничников из Армении, а также в зачистке собственного госаппарата от дружественно настроенных в отношении России лиц.

Взамен Германия планирует оказать Армении финансово-техническую помощь по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны ЕС.

"Задача Берлина – максимально рассорить Ереван с Москвой", - отметил собеседник агентства.

Отношения между Россией и Арменией заметно ухудшились в последнее время, хотя обе страны заверяют в отсутствии острых проблем. Ранее премьер-министр Никол Пашинян неоднократно отказывался участвовать в саммитах ОДКБ, СНГ, обвиняя Россию и ОДКБ в невыполнении своих обязательств.

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