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Стало известно о планах Германии рассорить Армению с Россией

11:16
  • среда
  • 10 января 2024

У Берлина свои цели

Германия пытается втянуть Армению в антироссийскую политику Запада.
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Как стало известно источнику РИА Новости, немцы заинтересованы в выводе российских пограничников из Армении, а также в зачистке собственного госаппарата от дружественно настроенных в отношении России лиц.  

Взамен Германия планирует оказать Армении финансово-техническую помощь по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны ЕС.

"Задача Берлина – максимально рассорить Ереван с Москвой", - отметил собеседник агентства.

Отношения между Россией и Арменией заметно ухудшились в последнее время, хотя обе страны заверяют в отсутствии острых проблем. Ранее премьер-министр Никол Пашинян неоднократно отказывался участвовать в саммитах ОДКБ, СНГ, обвиняя Россию и ОДКБ в невыполнении своих обязательств.

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