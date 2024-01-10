В 146 домах Климовска возобновили подачу тепла

Работы продолжаются

В микрорайоне Климовск подмосковного города Подольск возобновили подачу тепла в 146 домов из 176.

Об этом в среду, 10 января, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. При этом Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек.

"Поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам", - написал он в своем Telegram-канале.

Среди многоэтажных домов без отопления остаются всего 12 домов, работы по ним будут завершены в течение дня.

После прихода в столичный регион сильных морозов в Подольске, Солнечногорске, Лыткарино и других городах области произошли аварии в энергосетях и на теплотрассах. Тысячи человек остались без тепла и света.

Наиболее острая ситуация сложилась в микрорайоне Климовск города Подольска. Там из-за аварии в котельной без тепла остались жители нескольких десятков многоэтажных домов и клиническая больница. 6 января в Подольске был введён режим ЧС локального характера. Ситуацию с отоплением в Подмосковье взял на контроль президент России Владимир Путин.

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