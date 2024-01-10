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Петербургская нерпа Шлиссик примерзла пузом ко льду в морозы

11:49
  • среда
  • 10 января 2024

Котик потерял шерстку

В Санкт-Петербурге рассказали, как знаменитые нерпы Крошик и Шлиссик пережили морозы.

Все это время нерпы грелись в уличном бассейне, однако Шлиссик все равно умудрился примерзнуть брюхом ко льду.

"За это время Крошик и Шлиссик порядком устали, так как на плаву им не удавалось хорошо выспаться. И все-таки подзамерзли. Шлиссик вообще стал примерзать пузиком ко льду и утратил там часть шерсти" – рассказали в "Фонде друзей балтийской нерпы".

Сейчас Крошика и Шлиссика перевели во внутренние помещения, где они отдыхают и отсыпаются.  

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Нерпа Шлиссик
Нерпа Шлиссик
Нерпа Шлиссик
Нерпа Шлиссик
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